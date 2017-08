eSports

Näin suomalaistiimi treenaa SM-finaaliin pelitalossa – ”Pakko panostaa, jos haluaa olla paras”

ENCE eSports Overwatch -kokoonpano: Samuli "Baito" Karppinen Ville "Trickwide" Saastamoinen Riku "Ripa" Toivanen Roni "lhcloudy" Tiihonen Richard "rCk" Kanerva Kalle "Cali" Ylönen Samuli “elfi” Sihvonen (valmentaja) Mikko "Tuutsi" Kamppari (analyytikko)

http://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005311791.html