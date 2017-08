eSports

Pelit käynnissä: Assemblyn OW-turnaus alkoi – mukana HIFK, Ässät ja Gigantti

Turnaukseen osallistuvat joukkueet: ENCE eSports (Suomi) Rynnäkköviikset (Suomi) GamersOrigin (Ranska) Boom eSports (Viro) Team Gigantti (Suomi) Helsinki REDS (Suomi) NYYRIKKI eSports (Suomi) Aces (Suomi)

ASUS ROG Overwatch-turnaus pelataan seuraavasti

Ajankohta Ottelu To 3.8. klo 14.00 GamersOrigin - Boom (A-lohko) To 3.8. klo 14.00 ENCE - Rynnäkköviikset (A-lohko) To 3.8. klo 15.30 Avauskierroksen voittajat (A-lohko) To 3.8. klo 15.30 Avauskierroksen häviäjät (A-lohko) To 3.8. klo 17.00 Ratkaiseva ottelu (A-lohko) To 3.8. klo 20.00 Gigantti - Aces (B-lohko) To 3.8. klo 20.00 HREDS - NYYRIKKI (B-lohko) To 3.8. klo 21.30 Avauskierroksen voittajat (B-lohko) To 3.8. klo 21.30 Avauskierroksen häviäjät (B-lohko) To 3.8. klo 23.00 Ratkaiseva ottelu (B-lohko) Pe 4.8. klo 21.00 Välierä #1 Pe 4.8. klo 22.30 Välierä #2 Pe 4.8. klo 23.59 Finaali

