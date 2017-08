eSports

IS listasi: Katso ainakin nämä finaalit Assemblyilta!

Overwatchin SM-finaali

Perjantaina kello 12. Mistä? Yle Areena http://areena.yle.fi/1-4174705

Yle Areena Miksi? Suomen kaksi parasta joukkuetta kisaa SM-kullasta.



ROG Masters CS-finaali

Lauantaina kello 21. Mistä? Twitch https://twitch.tv/assemblycs

Twitch Miksi? Suomella mahdollisuus voittaa kolme CS-kultamitalia.





Simracingin SM-kisafinaali

Counter-Striken SM-finaali

Torstaina kello 21. Mistä? Yle Areena http://areena.yle.fi/1-4174701

Yle Areena Miksi? Suomen kaksi parasta joukkuetta kisaa SM-kullasta.

ASUS ROGin Overwatch-finaali

Perjantaina klo 23.59 Mistä? Twitch https://www.twitch.tv/assemblyow

Twitch Miksi? Tapahtuman suurempi Overwatch-turnaus.