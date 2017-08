eSports

Pelit alkavat kello 19: Kaksi suomalaista mukana Dota 2:n jättiturnauksessa

Dota 2 -pelin vuoden ykkösturnaus on yli 20 miljoonan dollarin The International -turnaus, joka alkaa keskiviikkoiltana Suomen aikaa Yhdysvalloissa. Mukana on kaksi suomalaispelaajaa.

Katso suoraa lähetystä USA:sta (englanniksi):

Avauspäivän ottelut (Suomen aikaa):

Ajankohta Lohko ja kierros Joukkueet Ke 2.8. klo 19.00 A1 Evil Geniuses - TNC Ke 2.8. klo 19.00 A1 Liquid - iG.Vitality Ke 2.8. klo 19.00 A1 LGD - Fnatic Ke 2.8. klo 19.00 A1 Secret - Empire Ke 2.8. klo 22.00 B1 OG - Cloud9 Ke 2.8. klo 22.00 B1 Newbee - Invictus Ke 2.8. klo 22.00 B1 Virtus.pro - Digital Chaos Ke 2.8. klo 22.00 B1 LGD.FY - Execration To 3.8. klo 00.30 A2 Secret - Infamous To 3.8. klo 00.30 A2 Liquid - Fnatic To 3.8. klo 00.30 A2 LGD - Empire To 3.8. klo 00.30 A2 Evil Geniuses - iG.Vitality To 3.8. klo 03.00 B2 Newbee - Cloud9 To 3.8. klo 03.00 B2 OG - Digital Chaos To 3.8. klo 03.00 B2 Virtus.pro - Execration To 3.8. klo 03.00 B2 LGD.FY - HellRaisers To 3.8. klo 5.30 A3 Evil Geniuses - Liquid To 3.8. klo 5.30 A3 LGD - Secret To 3.8. klo 5.30 A3 TNC - Fnatic To 3.8. klo 5.30 A3 Empire - Infamous