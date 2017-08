eSports

Pelejä kolme päivää, palkinnot yli 75 000 euroa – IS:n opas Assembly Summer 2017 -tapahtumaan

IS seuraa tapahtuman turnauksia torstaista alkaen.

Yle näyttää pelejä Areenassa ja TV:ssä http://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005310898.html



Palkinnot yli 75 000 euroa

Turnaus Palkintopotti euroina ASUS ROG Overwatch ~8000 € ROG Masters CS:GO ~12 700 € SM StarCraft II 1 100 € SM Counter-Strike 6 000 € SM Overwatch 6 800 € SM Hearthstone 1 100 € PM StarCraft II ~4200 € PM Rainbow Six ~8900 € PM CS:GO ~17 700 € SM Simracing

SM = Suomen mestaruuskilpailu

PM = Pohjoismaiden mestaruuskisa

Näin seuraat turnauksia:

Ammattilaisturnausten finaalit pelataan seuraavasti:

Turnaus Finaali alkaa SM StarCraft II To 3.8. klo 18.00 SM Counter-Strike To 3.8. klo 21.00 SM Overwatch Pe 4.8. klo 12.00 SM Hearthstone Pe 4.8. klo 15.00 ASUS ROG Overwatch Pe 4.8. klo 23.59 PM StarCraft La 5.8. klo 12.15 PM Rainbow Six La 5.8. klo 14.00 SM Simracing La 5.8. klo 16.10 PM CS:GO La 5.8. klo 17.00 ROG Masters CS:GO La 5.8. klo 21.00

IS:n julkaisemat uutiset liittyen Assemblyihin: