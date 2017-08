eSports

Jesse, 25, saattaa tienata miljoonia seuraavan 10 päivän aikana – Edessä uran tärkein turnaus

Jesse ”JerAx” Vainikka (s. 1992)

Joukkue : OG (Eurooppa)

: OG (Eurooppa) Paras saavutus: Kaksinkertainen Major-voittaja

Kaksinkertainen Major-voittaja Uran turnausvoitot: 854 408 $

854 408 $ Sijoitus edellisessä TI:ssä: 7.–8. (Team Liquid)





2016: Kovia tuloksia ja iso päätös

Vain muutamassa kuukaudessa maailman ykkösnimeksi





Kolmas kerta toden sanoo?