eSports

Nimi suoraan mytologiasta: Nyyrikki debytoi torstaina Assemblyilla!

NYYRIKKI Overwatch-joukkueen kokoonpano on: Miku "perry" Airaksinen Jussi "twidi" Tiipiö Toni "tonder" Rehn Sami "Astt" Kuoresaho Samuli "baba" Vento Petja "tappomasa" Kantane