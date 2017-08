eSports

Mukana kaksi suomalaista: Kisa yli 10 miljoonan dollarin pääpalkinnosta alkaa keskiviikkona USA:ssa

Jaossa kaikkien aikojen potti – viimeisestä sijasta yli 50 000 dollaria





Reilun 23,2 miljoonan dollarin palkintopotti (kirjoitushetkellä) jaetaan seuraavasti

Sijoitus Palkintosumma Prosenttimäärä 1. 10 170 610 $ 44 % 2. 3 698 404 $ 16 % 3. 2 427 077 $ 10,50 % 4. 1 618 052 $ 7 % 5.-6. 1 040 176 $ 4,50 % 7.-8. 577 876 $ 2,50 % 9.-12. 346 725 $ 1,50 % 13.-16. 115 575 $ 0,50 % 17.-18. 57 788 $ 0,25 %

Pelit käyntiin keskiviikkona

2–0-voitto = 2 pistettä.

1–1-tasapeli = 1 piste.

0–2-tappio = 0 pistettä.

A-lohko B-lohko Evil Geniuses (Yhdysvallat) OG (Eurooppa) TNC (Filippiinit) Cloud9 (Amerikka) Team Liquid (Eurooppa) Newbee (Kiina) iG Vitality (Kiina) Invictus Gaming (Kiina) LGD Gaming (Kiina) Virtus.pro (Venäjä) Fnatic (Malesia) LGD.Forever Young (Kiina) Team Secret (Eurooppa) Execration (Filippiinit) Team Empire (Venäjä) Digital Chaos (Amerikka) Infamous (Peru) HellRaisers (Eurooppa)





Pelejä monesta eri kanavasta