Suomalaisille triplamestaruus Assemblyilta? Yhdellä CS-joukkueella mahdollisuus tienata jopa 20 000 euroa





Suomalaisjoukkueiden kokoonpanot

Vitalis HAVU iGame / LGR Otto "ottoNd" Sihvo Jere "sergej" Salo Eetu "sAw" Saha Verneri "Bona" Junkala Aleksi "Aleksib" Virolainen Lasse "ZOREE" Uronen Joonas "aune" Rantala Mikko "xartE" Välimaa Sami "xseveN" Laasanen Jani "Aerial" Jussila Jesse "KHRN" Grandell Saku "SAGGERTON" Jokinen Tony "arvid" Niemelä Timo "REFLEX" Rintala Juho "juho" Lampinen

HAVUlla mahdollisuus koviin tienesteihin

Counter-Strike: Global Offensive on vahvasti mukana Helsingissä 3.–6. elokuuta järjestettävässä Assembly Summer 2017 -tapahtumassa.Tapahtuman ensimmäisessä CS-ottelussa ratkotaan Suomen mestaruus. Torstaina 3. elokuuta kello 21 alkavassa ottelussa kohtaavat Suomen kärkinimet HAVU Gaming ja LGR (iGame).HAVU ja iGame kohtaavat toisensa myös Pohjoismaiden mestaruuskisojen finaalissa, joka pelataan puolestaan lauantaina 5. elokuuta.Lauantaina pelataan PM-finaalin lisäksi ROG Masters -turnaus neljän joukkueen voimin. Suomalaisjoukkueista mukana ovat HAVU ja VITALIS, joiden lisäksi turnauksessa kisaa tanskalainen DragonDK ja ruotsalainen SUPERTEAM.Suomalaisjoukkueista eniten rahaa voi Assemblyilta voittaa kaikissa kolmessa CS-turnauksessa kisaava HAVU.HAVU voi parhaimmillaan tienata Assembly-viikonlopun aikana jopa yli 20 000 euroa.Suomen mestaruus toisi HAVulle 4000 euroa, kun taas PM-tittelistä joukkue ansaitsisi reilut 10 000 euroa.ROG Mastersin palkintopotti on 15 000 dollaria, mutta vielä ei ole tiedossa kuinka potti jaetaan. Todennäköisesti voittajan osuus potista on 7000–9000 dollaria.HAVU on varmistanut SM- ja PM-finaalipaikoillaan itselleen jo 9300 euroa. SM-kisassa toiseksi sijoittunut joukkue tienaa 2000 euroa ja PM-kisassa toinen sija tuo hopeamitalin lisäksi reilut 7000 euroa.