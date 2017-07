eSports

Mukana Suomen ykkösnimet ja mysteerijoukkue – Assemblyilla pelataan kova Overwatch-turnaus





Assemblyn kansainvälisen OW-turnauksen joukkueet

Rest in Pyjamas (Suomi)

ENCE eSports (Suomi)

Helsinki REDS (Suomi)

GamersOrigin (Ranska)

Boom eSports (Viro)

Aces (Suomi)

Rynnäkköviikset (Suomi)

TBA (Suomi)

Yksi Euroopan tämän vuoden suurimmista Overwatch-turnauksista pelataan Helsingissä, kun Assembly Summer 2017 -tapahtumassa kisataan 9500 dollarin potista kahdeksan joukkueen voimin.Suomalaisjoukkueista mukana ovat esimerkiksi SM-finaalissa ensi viikolla pelaavat Rest in Pyjamas- ja ENCE eSports -joukkueet. Ulkomailta Helsinkiin saapuvat ranskalainen GamersOrigin ja virolainen Boom eSports.Suomesta mukana ovat lisäksi HIFK:n OW-joukkue Helsinki REDS, Porin Ässien kesäkuussa esittelemä Aces-joukkue sekä SJK:n farmiseura Rynnäkköviikset.Turnauksen erikoisin nimi on toistaiseksi TBA (To Be Announced) -nimellä pelaava joukkue, jonka tukija esitellään sunnuntaina 30. heinäkuuta. Villimpien veikkausten mukaan kyseessä on suomalainen urheiluseura.Turnaus alkaa torstaina 3. elokuuta lohkovaiheella. Perjantaina pelataan välierät sekä finaali. Voittajan osuus palkintopotista on 5000 dollaria. Kaiken kaikkiaan neljä parasta palkitaan.IS uutisoi turnauksesta tarkemmin lähempänä otteluiden alkua.