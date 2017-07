eSports

IS tutustui uuteen HS-korttiin ammattilaisen kanssa: ”Tuntuisi olevan ihan hyvin tasapainossa”





Venomstrike Trap on Hunter Secret -kortti, joka aktivoituu kun pelaajan minion-korttia vastaan hyökätään. Tällöin kortti summonaa [kutsuu pelilaudalle] 2/3 [kahden elämäpisteen ja kolme hyökkäyspisteen] Cobran, jolla on poisonous [kuollessaan tappaa kaikki minionit johon on tehty vahinkoa].





Uudet kortit kiinnostavat: ”Paljon potentiaalia”