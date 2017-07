eSports

Suomalainen kärkikolmikossa, tuoreelta mestarilta kova nousu – tältä näyttää CS:n uusi maailmanlista





Astralis teki listahistoriaa

HLTV.org ranking-lista (top15) 24.7.2017

Sijoitus Joukkue Pisteet Muutos 1. SK Gaming (Brasilia) 1000 = 2. Astralis (Tanska) 607 +1 3. FaZe Clan (Eurooppa) 524 -1 4. Gambit Esports (Kazakstan) 505 +10 5. G2 Esports (Ranska) 462 -1 6. Immortals (Brasilia) 411 +5 7. Cloud9 (Yhdysvallat) 396 -2 8. North (Tanska) 349 -2 9. Virtus.pro (Puola) 309 +6 10. Natus Vincere (IVY-maat) 277 -3 11. Fnatic (Ruotsi) 262 +2 12. Team Liquid (Yhdysvallat) 254 -4 13. Ninjas in Pyjamas (Ruotsi) 229 -3 14. BIG (Saksa) 226 +3 15. Mousesports (Eurooppa) 221 -3

Näin suomalaiset pärjäävät listalla

Huipputiimit lomailevat – Suomessa pelataan kolme turnausta ensi viikolla