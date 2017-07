eSports

Elinikäinen pelikielto rakoilee – sopupelaajat samaan tiimiin?

Elokuussa 2014 pelattu sopupeli (iBUYPOWER vs. NetcodeGuides)

Portit aukeavat isoihin turnauksiin, mutta ei isoimpaan

Kova kolmikko aikoo palata yhteen – näin he pysyivät aktiivisina pelikiellon aikana

I never thought I'd live to see this day. Thanks to everyone who made it happen. — Keven Larivière (@LiquidAZK) 24. heinäkuuta 2017 https://twitter.com/LiquidAZK/status/889501008715493377

Thank you to everyone that made this happen. It means a lot to me. — Braxton Pierce (@C9swag) 24. heinäkuuta 2017 https://twitter.com/C9swag/status/889491678096228353

Thank you to everyone who fought for us and argued upon our behalfs. I really doubt without you guys that this would have been possible. 🙏 — Sam M (@GODaZeD) 24. heinäkuuta 2017 https://twitter.com/GODaZeD/status/889488174942003200

A special thank you to all the outspoken pros and community figures who fought for us. And HUGE love for whoever argued for us within ESL. — Sam M (@GODaZeD) 24. heinäkuuta 2017 https://twitter.com/GODaZeD/status/889489630868848641

Näin ESL rankaisee jatkossa rikkomuksista