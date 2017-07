eSports

AndyPyro, eeddspeaks, Anniinap... IS Streamcornerissa mukana kovia nimiä

Elokuun alussa Helsingin Messukeskuksen valtaa Assembly Summer 2017 -tapahtuma. Ilta-Sanomat on mukana Assemblyilla jo tutuksi tulleen IS Streamcornerin kanssa.

IS Streamcornerin lavaohjelma

Ajankohta Ohjelma To 3.8. klo 20-21:45 Haasta Roarr Hearthstonessa To 3.8. klo 22-23:45 Quiplash /w Joni Pe 4.8. klo 13-14:45 Uskallatko w/ HTC Vive ja Joni Pe 4.8. klo 15-16:45 Haasta Anniinap (1vs1 CS:GO) Pe 4.8. klo 17-18:45 Sienimiilimusiikkistriimi Pe 4.8. klo 19-20:45 WIP Herramustikka Pe 4.8. klo 21-22:45 Lihisliigan 1v1 Dota 2-turnaus, Makkaralihis La 5.8. klo 13-14:45 GameDevCompany-striimi La 5.8. klo 15-16:45 Pelimuruset, Sleikkari La 5.8. klo 17-18:45 Andyn PUBG Assembly-turnaus La 5.8. klo 19-20:45 IS / Clash Royale -turnauksen finaali La 5.8. klo 21-21:45 Pelikvartaali, Sleikkari