Suomi mukana: Overwatchin MM-kisat jatkuvat Australiassa – pelit alkavat perjantaiaamuna

Suomen OW-kisajoukkue Joonas "Zappis" Alakurtti Joona "Fragi" Laine Timo "Taimou" Kettunen Antti "Kyynel" Kinnunen Aleksi "Zuppehw" Kuntsi Jiri "LiNkzr" Masalin

Suomi pelaa ottelunsa seuraavasti (Suomen aikaa)

Ajankohta Vastustaja Pe 21.7. klo 06 Vietnam La 22.7. klo 06 Espanja Su 23.7. klo 06 Japani

Suora lähetys Australista (englanniksi)