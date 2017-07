eSports

Voittajasuosikit kohtaavat puolivälierissä – CS:n ”MM-kisat” jatkuvat perjantaina ilman suomalaisia





Lohkovaiheen lopputulokset:

Tulos Joukkueet 3-0 BIG, Gambit Gaming 3-1 SK Gaming, Astralis, North 3-2 Immortals, Virtus.pro, Fnatic 2-3 G2 Esports, Cloud9, Flipsid3 Tactics 1-3 PENTA Sports, Mousesports, Natus Vincere 0-3 Vega Squadron, FaZe Clan





Näin ottelut jatkuvat perjantaina





Näin pelataan viikonloppuna

Ajankohta Ottelu Pe 21.7. klo 14:00 Gambit - Fnatic Pe 21.7. klo 17:30 Astralis - SK Pe 21.7. klo 21:00 BIG - Immortals La 22.7. klo 14:00 Virtus.pro - North La 22.7. klo 17:30 Välierä #1 La 22.7. klo 21:00 Välierä #2 Su 23.7. klo 18:30 Finaali