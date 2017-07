eSports

Jättiyllätys: Voittajasuosikki alkumetreillä ulos miljoonakisasta - mukana suomalaispelaaja

Our tournament ends 0-3. No excuses we just suck 😭 — Aleksi Jalli (@alluCSGO) July 18, 2017 https://twitter.com/alluCSGO/status/887274236653568000



Suomalaisilla vielä mahdollisuudet pudotuspeleihin