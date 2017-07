eSports

Amerikkalaisten nolo moka maksoi pudotuspelipaikan – ruotsalaisjoukkue juhli voittoa Valenciassa

Legendaarinen Counter-Strike-joukkue Ninjas in Pyjamas palasi voittokantaan Valenciassa. Turnaus tullaan kuitenkin muistamaan amerikkalaisten tekemästä virheestä.





DH Valencia CS:GO -loppusijoitukset

Sijoitus Joukkue Palkintosumma 1. Ninjas in Pyjamas (Ruotsi) 50 000 $ 2. Red Reserve (Ruotsi) 20 000 $ 3.-4. Team EnVyUs (Ranska) 10 000 $ 3.-4. Heroic (Tanska) 10 000 $ 5.-6. KPI Gaming (Espanja) 3000 $ 5.-6. Counter Logic Gaming (Yhdysvallat) 3000 $ 7.-8. Misfits (Yhdysvallat) 2000 $ 7.-8. NRG Esports (Yhdysvallat) 2000 $

Nähtiikö Valenciassa yksi vuoden suurimmista kömmähdyksistä?