eSports

Suomalaisia kolmessa joukkueessa – näin otat haltuun kesän suurimman CS-turnauksen

Suomalaisia kolmessa joukkueessa – yksi lukeutuu voittajasuosikkeihin





Näin pelataan: Kolmella voitolla pudotuspeleihin



Sunnuntain 16.7. otteluparit (alkamisajat Suomen aikaa)

Kellonaika Joukkueet 12:00 Gambit - Mousesports 13:30 Fnatic - Flipsid3 Tactics 15:00 Virtus.pro - Vega Squadron 16:30 SK Gaming - PENTA Sports 18:00 FaZe Clan - BIG 19:30 North - Cloud9 21:00 Natus Vincere - G2 Esports 22:30 Astralis - Immortals





Kisat kestävät viikon

Ajankohta Turnausvaihe Su 16.7. klo 12 Lohkovaiheen kierros 1 Ma 17.7. klo 12 Lohkovaiheen kierros 2 Ti 18.7. klo 12 Lohkovaiheen kierros 3 Ke 19.7. klo 11 Lohkovaiheen kierrokset 4-5 To 20.7. Välipäivä Pe 21.7. klo 14 Puolivälierät 1-3 La 22.7. klo 14 Puolivälierä 4 ja välierät Su 23.7. klo 16 Näytösottelu ja finaali

Turnauksen päälähetys (englanniksi):

Miljoonan dollarin palkintopotti jaetaan seuraavasti

Sijoitus Palkintosumma 1. 500 000 $ 2. 150 000 $ 3.-4. 70 000 $ 5.-8. 35 000 $ 9.-16. 8750 $