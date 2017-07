eSports

Brasilia vei Saksassa – Aleksi välieriin, amerikkalaiset yllättivät

ESL One Cologne 2017 -loppusijoitukset

Sijoitus Joukkue Palkintosumma 1. SK (Brasilia) 100 000 $ 2. Cloud9 (P-Amerikka) 40 000 $ 3.-4. Na`Vi (IVY-maat) 20 000 $ 3.-4. FaZe (Eurooppa) 20 000 $ 5.-8. G2 (Ranska) 10 000 $ 5.-8. NiP (Ruotsi) 10 000 $ 5.-8. Liquid (P-Amerikka) 10 000 $ 5.-8. OpTic (P-Amerikka) 10 000 $





Amerikkalaisjoukkueet yllättivät

Puolalaisten rämpiminen jatkuu