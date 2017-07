eSports

Upea traileri: CS täyttää Malmön jäähallin – todella kovat kisaajat

Malmöön kutsutut joukkueet

SK (Brasilia) Virtus.pro (Puola) Astralis (Tanska) Fnatic (Ruotsi) FaZe (Eurooppa) OpTic (Yhdysvallat) G2 (Ranska) Immortals (Brasilia) North (Tanska) Gambit (Kazakstan) Na`Vi (IVY-maat) NiP (Ruotsi)