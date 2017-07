eSports

Suomalaistiimi teki kovan peliliikkeen – ”Auttaa kohti havittelemaamme mestaruutta”

ENCE eSportsin Rainbow Six: Siege -joukkue

Pelaaja Ikä Niklas "Willkey" Ojalainen (kapteeni) 30 Jouni "Bounssi" Salo 22 Ville "Sha77e" Palola 25 Juhani "Kantoraketti" Toivonen 18 Otto "pannari" Heikkinen 24 Miko "ProtaX" Mutanen (manageri/varapelaaja) 27

Kapteeni: ”Takaa meille hyvän ympäristön kehittää toimintaamme”





Pelaaja- ja joukkuemäärät kasvavat koko ajan