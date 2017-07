eSports

Suomalaiset kaukana mitaleista – varmistivat silti paikat uuteen 100 000 dollarin liigaan

Euroopassa menestystä, Amerikassa niukka tappio

Sijoitus Joukkue Palkinto 1. eUnited 25 000 $ 2. Team 123 10 000 $ 3.-4. Laser Kittenz 4000 $ 3.-4. Bazooka Puppiez 4000 $ 5.-6. Team Singularity 2500 $ 5.-6. Rest in Pyjamas 2500 $ 7.-8. Movistar Riders 1000 $ 7.-8. Misfits 1000 $

Sijoitus Joukkue Palkinto 1. Immortals 25 000 $ 2. Team Liquid 10 000 $ 3.-4. FNRGFE 4000 $ 3.-4. Kungarna 4000 $ 5.-6. FaZe Clan 2500 $ 5.-6. Renegades 2500 $ 7.-8. EnVision eSports 1000 $ 7.-8. Luminosity Gaming Evil 1000 $