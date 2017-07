eSports

CS-karsinnoille huikea päätös: Kaikki suomalaiset arvokisoihin ja kruunuksi jäätävä yksilösuoritus





Kempin upea yksilösuoritus Mousesportsia vastaan

Kaikki Majoreissa urallaan pelanneet suomalaiset

Pelaaja Joukkue Majorit Tom "stonde" glad 3DMAX Katowice '15 Joona "natu" Leppänen 3DMAX Katowice '15 Jesse "KHRN" Grandell 3DMAX Katowice '15 Timo "REFLEX" Rintala 3DMAX Katowice '15 Mikko "xartE" Välimaa 3DMAX Katowice '15 Aleksi "allu" Jalli NiP/FaZe Katowice '15, Cologne '15, Cluj-Napoca '15, Atlanta '17, Krakow '17 Jesse "zehN" Linjala PENTA Krakow '17 Miikka "suNny" Kemppi PENTA Krakow '17 Jan "wayLander" Rahkonen Flipsid3 Columbus '16, Cologne '16, Atlanta '17, Krakow '17