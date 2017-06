eSports

CS:n miljoonakarsinta alkaa huomenna – näin seuraat suomalaisia

Näin pelataan – pelejä neljä päivää aamusta iltaan!

Avauspäivän ottelut (Suomen aikaa) ja karsinnoissa pelaavat joukkueet

Ajankohta (to 29.6.) Joukkue Joukkue klo 10 G2 (Ranska) Immortals (Brasilia) klo 11:30 OpTic (Yhdysvallat PENTA (Eurooppa) klo 13 Liquid (Yhdysvallat) TyLoo (Kiina) klo 14:30 GODSENT (Ruotsi) dignitas (Norja) klo 16 Mousesports (Eurooppa) Tengri (Kazakstan) klo 17:30 HellRaisers (Eurooppa) Vega Squadron (Venäjä) klo 19 Flipsid3 (IVY-maat) Renegades (Australia) klo 20:30 BIG (Saksa) Cloud9 (Yhdysvallat)