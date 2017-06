eSports

Ikuinen kakkonen: Sama mies hävisi juuri maailman kovimman peliliigan finaalin kuudennen kerran

GSL Code S 2017 Season 2 -loppusijoitukset (top4)

Sijoitus Pelaaja Palkintosumma 1. Koh "GuMiho" Byung Jae 35 820 $ 2. Eo "soO" Yoon Su 13 430 $ 3.-4. Cho "Maru" Seong Ju 6 720 $ 3.-4. Kim "Classic" Doh Woo 6 720 $

Hopeasijoista huolimatta yksi kaikkien aikojen pelaajista