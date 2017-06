eSports

Suomalaisilta hurja nousu – uusi Overwatch-liiga huipentuu viikonloppuna





Playoffit alusta loppuun tulevana viikonloppuna

Euroopan playoffien otteluohjelma (Suomen aikaa)

Ottelu Ajankohta Joukkueet Puolivälierä #1 La 1.7. klo 17 eUnited - Movistar Riders Puolivälierä #2 La 1.7. klo 17 Singularity - Laser Kittenz Puolivälierä #3 La 1.7. klo 17 123 - Rest in Pyjamas Puolivälierä #4 La 1.7. klo 17 Misfits - Bazooka Puppiez Välierä #1 La 1.7. klo 18:30 Otteluiden #1 ja #2 voittajat Välierä #2 La 1.7. klo 20 Otteluiden #3 ja #4 voittajat Finaali La 1.7. klo 21:30 Välierien voittajat

Rapakon toisella puolella jatkopelit pelataan seuraavasti

Ottelu Ajankohta Joukkueet Puolivälierä #1 Ma 3.7. klo 01 Immortals - FaZe Puolivälierä #2 Ma 3.7. klo 01 LG Evil - Kungarna Puolivälierä #3 Ma 3.7. klo 01 Renegades - FNRGFE Puolivälierä #4 Ma 3.7. klo 01 Liquid - EnVision Välierä #1 Ma 3.7. klo 03 Otteluiden #1 ja #2 voittajat Välierä #2 Ma 3.7. klo 05 Otteluiden #3 ja #4 voittajat Finaali Ma 3.7. klo 07 Välierien voittajat

50 000 dollarin palkintopotti jaetaan seuraavasti alueittain

Sijoitus Palkinto 1. 25 000 $ 2. 10 000 $ 3.-4. 4 000 $ 5.-6. 2 500 $ 7.-8. 1 000 $