eSports

CS-hopeaa: Aleksille niukka tappio Lontoossa – taskuun silti lihava potti





Tappiosta huolimatta tyytyväinen: ”Näytimme oikeaa tiimihenkeä”

We couldnt finish them when we had the chance😭😭 Lost 1-2 to SK. We showed real teamspirit & composure today. Proud #FaZeUphttps://twitter.com/hashtag/FaZeUp?src=hash — Aleksi Jalli (@alluCSGO) June 25, 2017 https://twitter.com/alluCSGO/status/879120177127989249

ECS Season 3 -loppusijoitukset

Sijoitus Joukkue Palkintosumma 1. SK (Brasilia) 250 000 $ 2. FaZe (Eurooppa) 120 000 $ 3.-4. Cloud9 (Yhdysvallat) 65 000 $ 3.-4. Astralis (Tanska) 65 000 $ 5.-6. G2 (Ranska) 45 000 $ 5.-6. Liquid (Yhdysvallat) 45 000 $ 7.-8. OpTic (Amerikka) 35 000 $ 7.-8. Fnatic (Ruotsi) 35 000 $

”MM-kisat” lähestyvät – Jalli ja FaZea ennakkosuosikkien joukossa