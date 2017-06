eSports

Arpaonni ei suosinut: Aleksi kuolemanlohkoon – pelit alkavat perjantaina

Mestaruus Suomeen? Miten käy amerikkalaisten?

Lohko A Lohko B FaZe (Eurooppa) Cloud9 (Yhdysvallat) SK (Brasilia) Astralis (Tanska) G2 (Ranska) Liquid (Yhdysvallat) OpTic (Amerikka) Fnatic (Ruotsi)

Näin ECS-finaalit pelataan

Ajankohta Ottelu Pe 23.6. klo 14:15 FaZe - OpTic (A-lohko) Pe 23.6. klo 15:30 G2 - SK (A-lohko) Pe 23.6. klo 16:45 A-lohkon voittajien ottelu Pe 23.6. klo 18:00 Cloud9 - Fnatic (B-lohko) Pe 23.6. klo 19:15 Liquid - Astralis (B-lohko) Pe 23.6. klo 20:30 B-lohkon voittajien ottelu La 24.6. klo 13:15 A-lohkon häviäjien ottelu La 24.6. klo 16:15 B-lohkon häviäjien ottelu La 24.6. klo 19:15 A-lohkon ratkaiseva ottelu La 24.6. klo 22:15 B-lohkon ratkaiseva ottelu Su 25.6. klo 14 Välierä #1 Su 25.6. klo 17:30 Välierä #1 Su 25.6. klo 20:30 Näytösottelu Su 25.6. klo 22 Finaali

Sijoitus Palkintosumma 1. 250 000 $ 2. 120 000 $ 3.-4. 65 000 $ 5.-6. 45 000 $ 7.-8. 35 000 $