eSports

Hopeaa! Joona, 19, tienasi Ruotsista 10 000 dollaria tiukassa turnauksessa

Niukka tappio, mutta äärettömän kova suoritus





Lähetti suoran viestin ja onnittelut heti pelin jälkeen

Congratz @onfireNeebhttps://twitter.com/onfireNeeb, he was better this time but not in Valencia — Joona Sotala (@ENCE_Serral) June 19, 2017 https://twitter.com/ENCE_Serral/status/876896452097835008

WCS Jönköping StarCraft II -loppusijoitukset (top 8)

Sijoitus Pelaaja (maa) Palkintosumma 1. Neeb (Yhdysvallat) 25 000 $ 2. Serral (Suomi) 10 000 $ 3.-4. Elazer (Puola) 6 500 $ 3.-4. Kelazhur (Brasilia) 6 500 $ 5.-8 PtitDrogo (Ranska) 4 000 $ 5.-8. Cham (Mexico) 4 000 $ 5.-8. uThermal (Hollanti) 4 000 $ 5.-8. MajOr (Mexico) 4 000 $