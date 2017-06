eSports

”Voittoa haetaan tietenkin” – Suomen maajoukkue luottavaisina kohti MM-kisoja





Suomen Overwatch-joukkueen kokoonpano

Pelaaja Rooli Joukkue Joona "fragi" Laine Tank Ninjas in Pyjamas Antti "kyynel" Kinnunen Support Ninjas in Pyjamas Aleksi "Zuppehw" Kuntsi Support Ninjas in Pyjamas Joni "LiNkzr" Masalin Flex Joonas "zappis" Alakurtti Flex Ninjas in Pyjamas Timo "Taimou" Kettunen Dps Team EnVyUs