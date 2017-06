eSports

Hopeaa ja epäonnistuminen – suomalaiskolmikko pelasi itsensä megakarsintaan





Sijoitus Joukkue Palkintosumma 1. BIG (Saksa) 30 000 $ 2. PENTA (Eurooppa) 15 000 $ 3. Dignitas (Norja) 5 000 $ 4. EnVyUs (Ranska) 5.-6. Ballistix (Ruotsi) 5.-6. LDLC (Eurooppa) 7.-8. iGame (Suomi) 7.-8. Kinguin (Puola)

Romaniassa nähdään neljä suomalaista

GODSENT (Ruotsi) TyLoo (Kiina) G2 (Eurooppa) Tengri (Kazakstan) Liquid (Yhdysvallat) Immortals (Brasilia) Mousesports (Eurooppa) Vega Squadron (Venäjä) OpTic (Amerikka) Cloud9 (Yhdysvallat) HellRaisers (Eurooppa) PENTA (Eurooppa) Flipsid3 (IVY-maat) Dignitas (Norja) Renegades (Australia) BIG (Saksa)