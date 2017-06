eSports

”Ei ole mitään oikoteitä” – suomalaishuippu antaa vinkin ammattilaispelaajaksi tähtääville

iGamen kokoonpano on: Sami "xseveN" Laasanen Saku "SAGGERTON" Jokinen Eetu "sAw" Saha Lasse "ZOREE" Uronen Juho "juhob" Lampinen Slaava "Twista" Räsänen (valmentaja)