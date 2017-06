eSports

Lauantaina pöllyää: Suomalaiset mukana isossa Overwatch-turnauksessa









Turnaukseen osallistuvat suomalaiset

Pelaaja/joukkue Alue Jani "Tseini" Kähkönen (EnVision) Amerikka Jonas "Shaz" Suovaara (Hammers) Amerikka Valtteri "Whated" Korhonen (Cyberathletes) Eurooppa Antti "poks" Hellstedt (Cyclowns) Eurooppa Tuomo "Davin" Leppänen (Cyclowns) Eurooppa Toni "Ube" Häkli (Bazooka) Eurooppa Ninjas in Pyjamas -joukkue Eurooppa Alfa Squad -joukkue Eurooppa

Pelejä voi seurata englanniksi Twitchistä

Contenders Zero Seasonin palkinnot

Sijoitus Palkinto Summa 1. paikka Contenders-liigan 1. kaudelle 25 000 $ 2. paikka Contenders-liigan 1. kaudelle 10 000 $ 3.-4. paikka Contenders-liigan 1. kaudelle 4 000 $ 5.-6. paikka Contenders-liigan 1. kaudelle 2 500 $ 7.-8. paikka Contenders-liigan 1. kaudelle 1 000 $