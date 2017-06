eSports

Counter-Strikelle oma Grand Slam – Voittajalle muhkea bonus

Tulevat turnaukset, jotka ovat osa ”Grand Slamia”

ESL One Cologne 2017 (7.–9.7.)

DH Masters Malmö (30.8.–3.9.)

ESL One New York (16.–17.9.)

Grand Slamin estämisestä tarjolla niin ikään rahaa

Intel Grand Slam on erikoispalkinto, joka on tarjolla turnausjärjestäjien ESL:n ja DreamHackin suurimmissa turnauksissa kilpaileville joukkueille.Puolijohdevalmistaja palkitsee miljoonalla dollarilla joukkueen, joka voittaa neljä viimeisimmästä kymmenestä ESL:n tai DreamHackin 200 000 dollarin turnauksesta.Ensimmäinen kymmenen turnaukseen sarjaan kuuluva turnaus on heinäkuun alussa järjestettävä ESL One Cologne 2017 Saksassa. Yhteensä kolmen Grand Slam -turnauksen ajankohta on varmistettu.Yhdennentoista turnauksen kohdalla Cologne 2017 -turnaus poistuu ”kiertueelta”, ja sen voittajajoukkue menettää yhden voiton. Tämä tapahtuu aina vanhimman turnauksen kohdalla, sillä Grand Slamissa lasketaan vain kymmenen viimeisintä turnausta.Miljoonan dollarin palkinnon lisäksi tarjolla on 100 000 dollarin bonus joukkueelle, joka estää toista joukkuetta voittamasta Grand Slamin.Esimerkiksi jos joukkueella A on kolme voittoa ja se pelaa neljännestä, mutta joukkue B voittaa finaalin, joukkue B tienaa 100 000 dollaria.Bonus ei ole tarjolla, mikäli joukkueella B on myös mahdollisuus varmistaa Grand Slam voittamalla kyseinen finaali.