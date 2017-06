eSports

Suomalaisia tyrkyllä: Nyt ratkotaan CS:n viimeiset Major-karsintapaikat





Suomalaiset pelivuorossa perjantaina

Ajankohta A-lohko (to 15.6.) B-lohko (pe 16.6.) Kello 10 EnVyUs - Ballistix PENTA - iGame Kello 11.30 BIG - Kinguin LDLC - dignitas Kello 13 Voittajien ottelu Voittajien ottelu Kello 14.30 Häviäjien ottelu Häviäjien ottelu Kello 18 Ratkaiseva ottelu Ratkaiseva ottelu

Ajankohta Ottelukierros La 17.6. klo 10 Ylemmän kaavion välierä #1 La 17.6. klo 13:30 Ylemmän kaavion välierä #1 La 17.6. klo 17 Ylemmän kaavion finaali Su 18.6. klo 10:00 Häviäjien ottelu Su 18.6. klo 13:30 ”Pronssiottelu” Su 18.6. klo 18 Finaali

Minor-turnausta voi seurata alta torstaista alkaen englanniksi: