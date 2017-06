eSports

Video Jessen voitosta muodostui hitiksi: Jo miljoona näyttökertaa

Suomalainen Dota 2 -pelaaja Jesse ”JerAx” Vainikka voitti huhtikuun lopulla miljoonan dollarin Major-turnauksen Ukrainassa. Finaalista julkaistu koostevideo on kerännyt jo miljoona näyttökertaa.

Katso jakso alapuolelta (tekstitetty englanniksi):