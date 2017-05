eSports

Yllätysnimi Oulun SM-karsintaan – SkitLite löysi uuden CS-joukkueen

SkitLiten uuden CS-joukkueen kokoonpano Otto "ottoNd" Sihvo Verneri "BONA" Junkala Samu "uli" Leirilaakso Jani "Aerial" Jussila Joonas "aune" Rantala

Suomen CS-yhteisön ”farmiseura”