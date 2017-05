eSports

Suomalaisliiga sai uudet mestarit – ”kehityskohteita on runsaasti”

Yksi uusi ja yksi vanha mestari

Sijoitus Pelaaja Palkintosumma 1. zumpp 300 € 2. Ersee 150 € 3.-4. Leroy 50 € 3.-4. NoRage 50 € 5.-8. Kufdon 150 € * 5.-8. Creapz 250 € * 5.-8. Janetzky 100 € * 5.-8. Papu

Sijoitus Joukkue Palkintosumma 1. Conquer Gaming 2 000 € 2. TMVG 1 335 € 3.-4. ChromeGG 215 ** 3.-4. TACO.RED 5.-8. GoSu 200 * 5.-8. Team Viral 5.-8. LAMALiiGA 5.-8. Saints eSports

CS:GO-finaalin voi katsoa alta (ottelu alkaa 47 minuutin kohdalla)