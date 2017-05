Joona oli järisyttävän ylivoimainen – kisaa kesäkuussa MM-paikasta

eSports

StarCraft II -pelin MM-kisat pelataan vuoden lopulla Yhdysvalloissa. Yksi 500 000 dollarin MM-kisoihin paikkaa havittelevista pelaajista on 19-vuotias suomalainen Joona ”Serral” Sotala http://www.is.fi/haku/?search-term=Joona%20%E2%80%9DSerral%E2%80%9D%20Sotala , joka edustaa ENCE eSports -organisaatiota.Sotala pelaa kesäkuussa Ruotsissa MM-kisapaikasta voitettuaan Euroopan nettikarsinnan näytöstyyliin, uutisoi Starcraft2.fi http://starcraft2.fi/forum/1949 Sotala voitti karsintojen avausottelun ruotsalaista Anton ”Zanster” Dahlströmiä http://www.is.fi/haku/?search-term=Anton%20%E2%80%9DZanster%E2%80%9D%20Dahlstr%C3%B6mi%C3%A4 vastaan tuloksella 3–1. Seuraavat neljä peliä sujuivat vielä paremmin, kun Sotala marssi karsintavoittoon voittamalla seuraavat neljä peliä lukemin 3–0.Karsintavoitosta Sotala tienasi karsintamatkan Jönköpingiin sekä 1600 dollaria ja 200 MM-karsintapistettä. Lisäksi hän on tienannut vähintään 1000 dollaria itse turnauksesta, jossa hänet on sijoitettu suoraan 32 parhaan joukkoon karsintavoiton ansiosta.DreamHack Summer 2017 -tapahtuman yhteydessä pelattavassa WCS Jönköping -turnauksessa kisataan 25 000 dollarin pääpalkinnosta sekä yhdestä MM-kisapaikasta. Turnaus pelataan 17.–20. kesäkuuta Jönköpingin kaupungissa.Sotala kisasi MM-kisapaikasta edellisen kerran huhtikuun lopulla Yhdysvalloissa, missä hän sijoittui pettymyksekseen jaetulle http://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005193610.html 5.–8. sijalle.