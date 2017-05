Voitto! Lasse menestyi jälleen Kiinassa

eSports

SL i-League Invitational #2 -loppusijoitukset

Sijoitus Joukkue Palkintosumma 1. Team Liquid (Eurooppa) 45 000 $ 2. TNC Pro Team (Filippiinit) 20 000 $ 3.-4. Invictus Gaming (Kiina) 10 000 $ 3.-4. Newbee (Kiina) 10 000 $ 5.-6. Alliance (Ruotsi) 5 000 $ 5.-6. Vega Squadron (Venäjä) 5 000 $ 7.-8. Team VGJ (Kiina) 2 500 $ 7.-8. Team Faceless (Singapore) 2 500 $