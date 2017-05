”Ehdottomasti” – HIFK:lta suora vastaus kilpapelaamisen ikuisuuskysymykseen

eSports

Marraskuussa 2016 esitelty HIFK-Hockeyn pelijoukkue Helsinki REDS on saanut lämpimän vastaanoton HIFK-faneilta.– Hyvää ja mielenkiintoista palautetta on tullut. Yhdessä meidän kotipelissä oli mahdollisuus tulla moikkaamaan HREDS-pelaajia ja tutustua meihin sekä lajiin. Siitä me saatiin tosi positiivista palautetta, kertoo HREDS-pomo ja HIFK:n myyntipäällikkö Jussi Patjas http://www.is.fi/haku/?search-term=Jussi%20Patjas Ilta-Sanomille.Someraivolta on vältytty: Patjaksen mukaan seura ei ole saanut mitään negatiivista palautetta pelijoukkueestaan.– Toki iso kysymys koko lajin parissa ikäluokasta riippumatta on se, että onko kyse urheilusta ja kuinka hyväksyttävää se on.Mutta onko kilpapelaaminen sitten urheilua HIFK:n mielestä?– HIFK:n kanta on se, että ei me oltaisi tähän lähdetty, jos me emme näkisi tätä tätä positiivisena ilmiönä. Ehdottomasti urheilua.– Se määrä, mitä HREDSin pelaajat tekevät työtä ja lyövät itseään likoon, on verrattavissa huippu-urheilijoihin.Miten HREDS-pelaajat harjoittelevat isoja turnauksia varten? ISTV vieraili helmikuussa joukkueen harjoitusleirillä. Lue juttu ja katso video täältä http://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005071894.html