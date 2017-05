Esportsin kasvulla yllättävä vaikutus: Töitä on tarjolla muillekin kuin pelaajille

eSports

Yhdysvaltalainen Evil Geniuses -organisaatio on yksi kilpapelaamisen tunnetuimmista nimistä maailmassa. EG tunnetaan erityisesti historiastaan Counter-Strike-pelisarjan parissa sekä vuonna 2015 voitetusta Dota 2:n maailmanmestaruudesta.Vuosi 2016 oli organisaatiolle erikoinen, kun joukkue irtaantui suoratoistopalvelu Twitchistä, joka osti joukkueen takana olleen yrityksen joulukuussa 2014. Twitch luopui EG:stä http://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005005247.html , koska joukkueen omistamisesta olisi saattanut seurata eturistiriitoja.EG:n toimitusjohtajaksi nousi joulukuussa entinen Dota 2 -pelaaja ja maailmanmestari, yhdysvaltalainen Peter ”ppd” Dager http://www.is.fi/haku/?search-term=Peter%20%E2%80%9Dppd%E2%80%9D%20Dager . 25-vuotias Dager on uudessa roolissaan panostanut entistä enemmän videotuotantoon.Yksi EG:n uusista videosarjoista on A Day With https://www.youtube.com/playlist?list=PLLgTDrhubXrxIQP0mKzzc4dsLhhxNDI-h , jossa tutustutaan organisaation pelaajien ja työntekijöiden arkeen sekä kuullaan ajatuksia nopeasti kasvavasta alasta. Sarjan kolmatta osaa tähdittää Dager, joka asuu nykyisin San Diegossa, Kaliforniassa.Dagerin asuinalueen lähistöllä sijaitseva tunnettu ranta-alue Pacific Beach on hyvin opiskelijahenkinen alue. Dager kertookin videolla, että vielä 25-vuotiaanakin hän mieltää itsensä opiskelijaksi.– Tavallaan kaipaan opiskeluaikaa, sillä silloin aikani meni huoneessani pelatessa, toteaa Dager videolla.Uusi työ on Dagerin mieleen, sillä hän oli jo pitkään halunnut laajemman toimenkuvan kilpapelaamisen parissa.– Uusi ammattini on hyvin erilainen, mutta todella palkitseva. On ollut vaikeaa jättää Dota, koska oli niin hauskaa kiertää maailmaa ammattilaisena, kuulla fanien huutavan ilosta ja kaikkea muuta.Videon loppupuolella Dager muistuttaa, että kilpapelaamisen parissa voi luoda uraa muutenkin kuin pelaajana. Erilaisia osaajia tarvitaan enemmän kuin koskaan lähivuosina.– Sinun ei tarvitse olla pelaaja. Me tarvitsemme lakimiehiä, kirjanpitäjiä, kirjoittajia, taiteilijoita, listaa Dager videolla.Sarjan aikaisemmissa osissa on tutustuttu EG:n nykyisen Dota 2 -valmentajan ja joukkueen entisen pelaajan Clinton ”Fear” Loomis http://www.is.fi/haku/?search-term=Clinton%20%E2%80%9DFear%E2%80%9D%20Loomis elämään sekä tappelupelipelaaja Christopher ”NYChrisG” Gonzalezin http://www.is.fi/haku/?search-term=Christopher%20%E2%80%9DNYChrisG%E2%80%9D%20Gonzalezin arkeen.Dager on yksi Dota 2:n ja koko kilpapelaamisen historian menestyneimpiä pelaajia. Dagerin turnaustienestit uralta ovat 2,6 miljoonaa dollaria. Hänen suurimpia saavutuksia ovat vuoden 2015 MM-kulta sekä sekä vuosien 2014 ja 2016 MM-pronssimitalit.EG:n toinen iso videosarja on Dota 2 -joukkueen elämää dokumentoiva ” Life of a Genius https://www.youtube.com/playlist?list=PLLgTDrhubXrw550tpa4T6O123bshAHMnp ”.