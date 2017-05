Kommentti: Jumalaton haloo ja millaisesta syystä – kilpapelaajien olisi jo aika aikuistua

eSports

@Anatec_OWhttps://twitter.com/Anatec_OW Kaiken lisäksi yhteydenotto näistä mun sopimattomista suhteista ja se kielto on tullut kilpailevan organisaation ja joukkueen toimarilta. — Miisa Nuorgam (@TheNaiades) May 15, 2017 https://twitter.com/TheNaiades/status/864043886636937217

Virheitä tehtiin puolin ja toisin

Liitto, nyt on mahdollisuus tehdä näkyvää työtä!

Kärpäsestä härkänen

Hyvin te vedätte #esportsfihttps://twitter.com/hashtag/esportsfi?src=hash, en tiennyt skenestä juuri mitään ja nyt ei taatusti kiinnosta ottaa selvää. — Jani Turku (@JaniTurku) May 15, 2017 https://twitter.com/JaniTurku/status/864183936133541888