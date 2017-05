Erikoistapahtuma kiinnosti: hittipelissä 145 000 000 ottelua – ja ihmiset hävisivät

eSports

Tekoäly päihitti pelaajat

Vaikeustaso Voittoprosentti (Story) Voittoprosentti (All heroes) Easy 75 % 75 % Normal 28 % 37 % Hard 3 % 10 % Legendary 0,6% 1 %





Blizzardin vajaa vuosi sitten julkaisemaa Overwatch-peliä on myyty maailmalla tähän mennessä jo yli 30 miljoonaa kappaletta. Peli on tällä hetkellä yksi maailman suosituimmista, ja siihen lisätään säännöllisin väliajoin uutta sisältöä.Pelin uusin erikoistapahtuma oli huhtikuun alussa lisätty Uprising, jossa pelaajat laitettiin Lontoon kaduille taistelemaan robotteja vastaan. Blizzard on nyt julkistanut tarkempia tietoja kolme viikkoa kestäneestä tapahtumasta.Neljän hengen joukkueena pelattuja Uprising-otteluita pelattiin kolmen viikon aikana huimat 145 miljoonaa kertaa. Otteluista 67 miljoonaa päättyi pelaajien voittoon, 78 tekoälyn. Tapahtuman aikana pelaajat tuhosivat yhteensä 8,5 miljardia Null Sector Omnics -robottia.Pelimuotoa pystyi pelaamaan kahdella tavoin: joko Blizzardin etukäteen valitsemilla sankareilla (story mode) tai valitsemalla oman suosikkinsa (all heroes mode).Story modessa helpoimmalla vaikeustasolla pelaajat selvisivät voittajiksi 75 prosenttia otteluista. Normaalilla vaikeustasolla läpi pääsi enää 28 prosenttia pelaajista. Vaikeimmalla tasolla vain 0,6 prosenttia yrityksistä päättyi ihmisten voittoon.All heroes mode -tilassa helpoimmalla tasolla pelaajat pääsivät edelleen 75 prosenttia peleistä loppuun asti, mutta muilla tasoilla oman tiimin kokoaminen nosti pelaajien voittoprosenttia.Mieluiten pelaajat pelasivat All Heroes -pelimuotoa valitsemalla Bastion-, Mercy-, Orisa- ja Soldier: 76 -sankareita. Kovimman voittoprosentin nappasi Lucio, jolla pelatuista otteluista 61 prosenttia päättyi voittoon ottaen huomioon kaikki vaikeustasot.Kolmen viikon aikana pelaajat ansaitsivat yhteensä 815 548 819 saalislaatikkoa [loot boxia].Blizzardin infograafiin voi tutustua alla: