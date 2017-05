Trillerifinaali uusitaan: Voittaja vie koko 250 000 dollarin potin

eSports

Tammikuussa Counter-Strike: Global Offensiven Major-mestaruudesta Yhdysvalloissa kisasivat tanskalainen Astralis ja puolalainen Virtus.pro.Astralis vei Atlantassa pelatun ELEAGUE Major 2017 -turnauksen finaalin niukasti 2–1-lukemin. Ratkaiseva kartta meni aina viimeiseen kierrokseen asti, ja ottelun ratkaisuhetkiä seurasi parhaimmillaan samanaikaisesti yli 1,6 miljoonaa silmäparia.Nyt kaksikko kohtaa jälleen, kun Turner Sportsin omistama ELEAGUE http://www.eleague.com/ järjestää Clash for Cash: The Rematch -näytösottelun joukkueiden välillä maanantaina kesäkuun 16. päivä. Ottelua voi seurata Suomen aikaa kello 04 maanantain ja tiistain välisenä yönä.Major-finaalin tapaan ottelu pelataan paras kolmesta -sarjana.Tammikuisesta Major-voitosta Astralis tienasi tammikuussa 500 000 dollaria Virtus.pron joutuessa tyytymään 150 000 dollariin. Tällä kertaa pelataan 250 000 dollarin palkintopotista, joka menee kokonaisuudessaan voittajajoukkueelle.Astralis on tällä hetkellä hallitseva Major-mestari sekä maailman ykkösjoukkue, vaikka kahdesta edellisestä turnauksesta joukkue ei olekaan voittanut kultaa.Virtus.pro on tällä hetkellä listattu maailman neljänneksi parhaaksi joukkueeksi. Virtus.pro voitti Majorin jälkeen Vegasissa pelatun DreamHack Masters -turnauksen helmikuussa, mutta on sen jälkeen epäonnistunut pahasti kahdessa viime turnauksessa.ELEAGUE ilmoitti http://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005203319.html äskettäin, että heidän seuraava CS:GO-liigakautensa alkaa syyskuussa.