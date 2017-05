Maajoukkue kesällä Australiaan: He kokoavat kisamiehistön

eSports

Suomen Overwatch-maajoukkueen kisakomitea on valittu. Karsintapelit pelataan kesällä Australiassa.

Suomen lohko pelataan Australiassa

Lohkot ja missä ne pelataan (suluissa joukkueiden karsintasijoitus)

Lohko A Lohko B Shanghai, Kiina Kiina (1) Ranska (8) Hong Kong (16) Tanska (9) Norja (17) Thaimaa (24) Romania (32) Argentiina (25) Lohko C Lohko D Sydney, Australia Ruotsi (4) Suomi (5) Australia (13) Japani (12) Italia (20) Espanja (21) Portugali (29) Vietnam (28) Lohko E Lohko F Katowice, Puola Etelä-Korea (2) Kanada (7) Hollanti (15) Venäjä (10) Puola (18) Singapore (23) Itävalta (21) Turkki (26) Lohko G Lohko H Burbank, Yhdysvallat Yhdysvallat (3) Ios-Britannia (6) Kiinan Taipei (14) Saksa (11) Brasilia (19) Israel (22) Uusi-Seelanti (30) Belgia (27)