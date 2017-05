Hittipelin turnausrahoitus käyntiin – pelaajat lapioivat pottiin 12 tunnissa kasapäin rahaa

eSports

Fanit innostuivat välittömästi

Edellisen The International -turnausten palkintopotit

Vuosi Palkintosumma 2011 1 600 000 $ 2012 1 600 000 $ 2013 2 874 380 $ 2014 10 931 105 $ 2015 18 429 613 $ 2016 20 770 460 $

Kisoihin voidaan odottaa useampaa suomalaista