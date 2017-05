Näin osaavat kilpapelaajat tienaavat: ”Peruspalkka 3000 eurosta ylöspäin”

eSports

Kilpapelaaminen on pian http://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005098592.html miljardibisnes. Suuret rahasummat ovat alkaneet viime vuosina myös näkyä pelaajien kuukausipalkoissa.Counter-Strike-joukkue Astraliksen kanssa tiivistä yhteistyötä tekevä urheilupsykologi Mia Stellberg http://www.is.fi/haku/?search-term=Mia%20Stellberg kertoo kahdenkymmenen parhaimman joukkoon yltävien joukkueiden tienaavan kuukaudessa enemmän kuin keskivertosuomalaisten.– Peruspalkka on 3000 eurosta ylöspäin.Kovimmat joukkueet nostavat liksaa huomattavasti enemmän. Lisätuloja pelaajille tuo turnaus- ja liigamenestys.Stellbering kanssa yhteistyötä tekevä Astralis voitti tammikuussa puoli miljoonaa dollaria. Tämän kokoluokan turnauksia on noin kerran kuukaudessa.Katso jutun alusta löytyvältä videolta paljonko kovimmat pelaajat nostavat palkkaa kuukaudessa ja millaisia summia turnauksista voi voittaa!