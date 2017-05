Uuden NBA-liigan joukkueet esiteltiin

eSports

The NBA 2K esports league announced today that 17 #NBAhttps://twitter.com/hashtag/NBA?src=hash teams will participate in its inaugural season, set to debut in 2018! pic.twitter.com/OWZtnuLwuzhttps://t.co/OWZtnuLwuz — NBA (@NBA) May 4, 2017 https://twitter.com/NBA/status/860132134907981824

Tämä on iso uutinen. 17 NBA-joukkuetta lähtee Esports-liigan rahoittajiksi. Pelataan siis NBA-tietokonepeliä. Joukkueet, pelipäivät, kaikki. https://t.co/RebjZdWw6mhttps://t.co/RebjZdWw6m — Esko Seppänen (@EskoSeppanen) May 4, 2017 https://twitter.com/EskoSeppanen/status/860227277367504897

Mukana lukuisia mestarijoukkueita

Uudessa NBA-liigassa kisaavat joukkueet Boston Celtics Cleveland Cavaliers Dallas Mavericks Detroit Pistons Golden State Warriors Indiana Pacers Memphis Grizzlies Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphia 76ers Portland Trail Blazers Sacramento Kings Toronto Raptors Utah Jazz Washington Wizards